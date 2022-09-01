Колонна миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приостановилась в оккупированной Новоалександровке Запорожской области.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
При этом пропагандисты не уточняют, что в районе происходят интенсивные обстрелы. Гауляйтер оккупированной части Запорожья Владимир Рогов только добавил, что Новоалександровка находится "в 20 км от фронта".
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что колонна была вынуждена остановиться именно из-за обстрелов со стороны россиян.
Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что минометные обстрелы в городе не прекращались сегодня, 1 сентября, с 5 утра. По его словам, в городе также слышны автоматные очереди.
В результате обстрелов россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.
Как сообщал УНИАН, по приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.
Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.
При этом Ермак подчеркнул, что "это именно российские провокации".
Справка УНИАН. Российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.