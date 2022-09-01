Россия не упоминает об интенсивных обстрелах ранее согласованного маршрута миссии.

Колонна миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приостановилась в оккупированной Новоалександровке Запорожской области.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

При этом пропагандисты не уточняют, что в районе происходят интенсивные обстрелы. Гауляйтер оккупированной части Запорожья Владимир Рогов только добавил, что Новоалександровка находится "в 20 км от фронта".

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Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что колонна была вынуждена остановиться именно из-за обстрелов со стороны россиян.

Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что минометные обстрелы в городе не прекращались сегодня, 1 сентября, с 5 утра. По его словам, в городе также слышны автоматные очереди.

В результате обстрелов россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Как сообщал УНИАН, по приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

При этом Ермак подчеркнул, что "это именно российские провокации".

Справка УНИАН. Российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

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