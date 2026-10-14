РФ ударила баллистикой по Киеву и нескольким городам: что известно

Россия нанесла ракетные удары по нескольким городам Украины. В Киеве и Киевской области раздались взрывы, в связи с ракетной угрозой объявлена воздушная тревога.

В ночь на 14 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Основной целью стал Киев, однако угроза также возникла для Житомира, Белой Церкви и Полтавы. Взрывы раздавались и в Харькове, и в Днепре.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, первые запуски баллистических ракет в направлении столицы Воздушные силы зафиксировали в 04:39. Вскоре в Киеве и Киевской области раздались взрывы.

После сообщения об еще одной высокоскоростной воздушной цели взрывы повторились.

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Местные каналы сообщают, что левый берег Киева частично обесточен после ракетных ударов. Свет пропал в большей части Голосеевского района и Печерске. Также предупреждают о проблемах с водоснабжением в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что враг нанес удары по нескольким энергообъектам столицы.

Также ракеты летели в направлении Житомира, Белой Церкви и Полтавы. Кроме того, о взрывах сообщали в Харькове и Днепре.

В Киевской городской военной администрации призвали жителей не игнорировать опасность и укрыться в бомбоубежищах.

"Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия", – сообщили в КГВА.

Обновлено в 06:50. Кличко уточнил, что в результате атаки врага есть человек пострадавший в Дарницком районе столицы. Медики его госпитализировали.

Кроме того, в Голосеевском районе погиб один человек. Атака баллистика на столицу продолжается.

Атаки на Украину – последние новости

Как сообщал УНИАН, 13 октября Россия впервые не наносила удары по украинским энергетическим объектам после того, как президент США Дональд Трамп объявил об "энергетическом перемирии".

Президент Владимир Зеленский заявил, что основной целью российского ракетного удара по Киеву была энергетика, а именно ТЭЦ-4.

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