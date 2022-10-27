Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявляет, что учителя-коллаборанты из Мелитополя "почувствовали запах жареного и убегают из школ".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Учителя-коллаборанты из временно оккупированного Мелитополя почувствовали запах жареного и бегут из школ. Так, в 13-й школе промывать детям мозг российской пропагандой уже некому: уволились почти все горе - "педагоги", - отметил городской голова.

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По его словам, в других заведениях у российских оккупантов тотальная нехватка кадров.

"Настолько, что в 16-й школе классными руководителями стали военный-чеченец и студентка фейкового университета, который рашисти открыли на базе захваченных мелитопольских вузов", - рассказал Федоров.

Мэр выразил благодарность Мелитопольским педагогам, более 90% которых не пошли на сотрудничество с оккупантами.

"Иным лицам, которые предали Родину и подставили под удар наших детей, лучше бежать сейчас, ведь скоро будет поздно", - написал он.

Ситуация в Мелитополе

Как известно, город находится во временной оккупации с 26 февраля. В Мелитополе активно работают украинские партизаны.

Летом мэр города сообщал об устранении более 100 россиян партизанским движением в сотрудничестве со специальными службами.

Как сообщал УНИАН, ранее Федоров проинформировал, что 1 сентября оккупанты пытались заставить родителей приводить своих детей в школы. В некоторых классах, где заставляют учиться по российской программе, занятия посещают только 1-2 ребенка.

Ранее российский пропагандист предложил устроить ГУЛАГ для мелитопольских учителей, отказавшихся сотрудничать с оккупантами.

"Они же ждут ГУЛАГ, ну дайте им ГУЛАГ, чтобы шуба завернулась", - сказал он.

В середине сентября Федоров сообщил, что из города уехало более половины жителей.

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