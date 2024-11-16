По словам Плетенчука, россияне имеют в Черном море 8 ракетоносителей общим пуском в 52 ракеты, но прецедентов одновременного их применения не было.

Сейчас россияне имеют в акватории Черного моря 8 кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр" общим пуском в 52 снаряда, но прецедентов одновременного их применения не было. Об этом в интервью Киев24, комментируя информацию экспертов, что во время новой массированной атаки по Украине российские террористы могут ударить сразу сотней "Калибров", сказал спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"Давайте считать вместе. В акватории Черного моря остается 8 носителей крылатых ракет: 5 - надводных и 3 - подводных. Подводные имеют 4 пусковых - это 12 ракет. И по 8 пусковых на 5 надводных. То есть вместе это 52 пусковых. Но таких прецедентов применения одновременно всех носителей не было. Насколько я помню, максимум доходило до трех носителей", - отметил он.

Плетенчук добавил, что при атаках россияне вообще эти носители не применяют уже некоторое время, но угрозу эту не следует отбрасывать.

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"Производство ракет ("Калибров" - УНИАН), конечно никто не прекращал. По крайней мере такой информации не было. Соответственно, вероятнее всего, они могут накапливать. Потому что враг своих планов не оставляет, он от них не отказывался. Поэтому эту опасность надо считать присутствующей", - подчеркнул он.

При этом спикер ВМС ВСУ напомнил, что во время последних атак россиян "Калибрами" все эти ракеты были сбиты нашими силами обороны. Так, во время последних двух атак, когда они их применяли вместе с ракетами, которые пускали из стратегических самолетов, 100% "Калибров" было уничтожено:

"И вообще в последнее время применение этих ракет снизилось существенно, потому что мы не стоим на месте. В первую очередь благодаря нашим коллегам из Воздушных сил, которые уничтожают эти ракеты".

Крылатые ракеты в войне в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, капитан первого ранга запаса и экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Украины Андрей Рыженко, говоря об угрозе массированной атаки РФ, в том числе с моря, сказал, что сейчас на кораблях Черного моря и Каспийской флотилии может быть до 90 "Калибров", которые они могут фактически одновременно запустить.

Как уже неоднократно заявляли эксперты, Россия накапливает ракеты, чтобы при условии понижения температуры воздуха ударить по энергетической инфраструктуре Украины.

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