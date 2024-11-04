Часто дроны используют сверхнизкие высоты для того, чтобы быть малозаметными для РЭБ, отметил Харпчинский.

Чтобы продолжать войну на истощение, враг ищет дешевые решения – в частности, запускает больше БПЛА и меньше крылатых ракет по Украине. Об этом сказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Киев24".

"Видим уменьшение количества использования крылатых ракет. В 2022 году, в начале полномасштабного вторжения, враг запустил по тыловым городам Украины более 2 тысяч крылатых ракет, в 2023 году – около 1400 и в 2024 году – около 1300", – подчеркнул он.

По словам эксперта, за счет в том числе БПЛА типа "Гербера" и крыловидных дронов, внутри которых шар, завернутый в фольгу, для имитации пролета крупной цели вроде дрона "Шахед", враг ищет дешевое решение, чтобы существенно нагружать силы противовоздушной обороны Украины.

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"Часто дроны используют сверхнизкие высоты для того, чтобы быть малозаметными для РЭБ, а также большие высоты, чтобы было сложнее работать мобильным группам", – отметил Храпчинский.

Эксперт добавил, что враг в последнее время начал менять боевую "начинку" беспилотников – вставляет туда термобарический боеприпас, который наносит больший урон в густонаселенных местах или если влетает в помещение.

"Россия работает как террорист и усложняет все сильнее работу силам противовоздушной обороны", – отметил он.

Эксперт сказал, что вариантом решения этой проблемы является увеличение систем обнаружения целей, создание отдельного низковысотного радиолокационного поля, которое бы позволяло выискивать цели на подлетах к городу и уничтожать за счет автоматических решений – новых современных систем ПВО.

"Относительно их разработки, то мы видим, что определенные компоненты отрабатываются, в частности, есть первые сбития вражеских БПЛА зенитными дронами", – отметил Храпчинский.

Атаки дронами по Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 ноября, состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, где был доклад и. о. командующего Воздушных сил Анатолия Кривоножко о борьбе со средствами российского воздушного террора.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время РФ использует для ударов по Украине в десять раз больше "шахедов", чем прошлой осенью, поэтому необходимо полноценно им противодействовать. По его словам, требуется усиление ПВО в регионах, которые больше всего в этом нуждаются, разработка новых решений в борьбе с КАБами, усиление мобильных огневых групп.

По данным Генштаба ВСУ, в октябре оккупанты применили по гражданским и военным объектам Украины 2 тыс. 23 ударных беспилотника типа Shahed и беспилотники неустановленного типа.

Всего с начала этого года россияне запустили по территории Украины 6987 ударных БПЛА. Преимущественно вражеские дроны били по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

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