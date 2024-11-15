Рыженко считает, что россияне готовят массированную атаку / коллаж УНИАН, фото Минобороны РФ, facebook.com/andrii.ryzhenko.5

На сегодня российские войска могут одновременно запустить по Украине со своих кораблей до 90 крылатых ракет "Калибр". Так оценил потенциал армии РФ капитан первого ранга запаса и экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Украины Андрей Рыженко, говоря в эфире Киев24 об угрозе массированной атаки, в том числе с моря.

"Сейчас на кораблях Черного моря и Каспийской флотилии может быть до 90 ракет "Калибр", которые они могут фактически одновременно запустить", - сказал он.

По его словам, российские подводные лодки-носители этих ракет фактически постоянно находятся в Черном море.

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"Их пребывание в Черном море безопасно, они под водой. И ракеты "Калибр" они запускают с глубины 50 метров", - отметил бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ.

Он напомнил, что во время последней массированной атаки 26 августа с кораблей и подводных лодок РФ выпустили 28 "Калибров".

По словам Рыженко, как показывает практика, всегда массированное применение ракет "Калибр" происходит на фоне стрельбы ракетами с воздушных носителей, таких как стратегические самолеты Ту-95, Ту-22, Ту-160.

"Думаю, что боезапас этих ракет есть на кораблях и в Черном море, и в Каспийском, и готовится какая-то массированная атака. Я думаю, что ее могут привязать к похолоданию, чтобы поражать объекты энергоструктуры. К этому надо быть готовыми", - сказал он.

Россия готовится к ракетной атаке - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 15 ноября около 7 утра Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне подняли в воздух 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, однако, пусков ракет не было.

На этой неделе это был уже третий массовый подъем россиянами Ту-95МС, которые являются носителями крылатых ракет, а также МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал".

Как уже неоднократно заявляли эксперты, Россия накапливает ракеты, чтобы при условии понижения температуры воздуха ударить по энергетической инфраструктуре Украины.

А 6 сентября издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских и европейских чиновников распространило информацию, что Иран поставил России "несколько сотен" баллистических ракет малой дальности.

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