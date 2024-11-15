Готовится какая-то массированная атака, заявил Андрей Рыженко.

На сегодня российские войска могут одновременно запустить по Украине со своих кораблей до 90 крылатых ракет "Калибр". Так оценил потенциал армии РФ капитан первого ранга запаса и экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Украины Андрей Рыженко, говоря в эфире Киев24 об угрозе массированной атаки, в том числе с моря.

"Сейчас на кораблях Черного моря и Каспийской флотилии может быть до 90 ракет "Калибр", которые они могут фактически одновременно запустить", - сказал он.

По его словам, российские подводные лодки-носители этих ракет фактически постоянно находятся в Черном море.

Видео дня

"Их пребывание в Черном море безопасно, они под водой. И ракеты "Калибр" они запускают с глубины 50 метров", - отметил бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ.

Он напомнил, что во время последней массированной атаки 26 августа с кораблей и подводных лодок РФ выпустили 28 "Калибров".

По словам Рыженко, как показывает практика, всегда массированное применение ракет "Калибр" происходит на фоне стрельбы ракетами с воздушных носителей, таких как стратегические самолеты Ту-95, Ту-22, Ту-160.

"Думаю, что боезапас этих ракет есть на кораблях и в Черном море, и в Каспийском, и готовится какая-то массированная атака. Я думаю, что ее могут привязать к похолоданию, чтобы поражать объекты энергоструктуры. К этому надо быть готовыми", - сказал он.

Россия готовится к ракетной атаке - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 15 ноября около 7 утра Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне подняли в воздух 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, однако, пусков ракет не было.

На этой неделе это был уже третий массовый подъем россиянами Ту-95МС, которые являются носителями крылатых ракет, а также МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал".

Как уже неоднократно заявляли эксперты, Россия накапливает ракеты, чтобы при условии понижения температуры воздуха ударить по энергетической инфраструктуре Украины.

А 6 сентября издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских и европейских чиновников распространило информацию, что Иран поставил России "несколько сотен" баллистических ракет малой дальности.

Вас также могут заинтересовать новости: