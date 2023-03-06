Американские эксперты определяют уровень умений украинских защитников.

В Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины объяснили, для чего украинские военные летчики проходят тестирование на военной базе в Соединенных Штатах Америки.

Спикер ПС Юрий Игнат пояснил, что американские специалисты определяют уровень знаний и умений наших пилотов, а также выясняют, сколько времени может занять их потенциальное обучение, пишет Голос Америки. "Все эти моменты учитываются, и будут в дальнейшем сделаны шаги для того, чтобы понять алгоритм действий: как мы будем действовать дальше, где мы будем обучать, если будет принято решение о [предоставлении] того или иного типа самолета", - сказал он.

Игнат добавил, что переговоры по поставкам истребителей украинской армии еще продолжаются. "[Если] будет принято решение о том другом типе самолета - тогда уже будем знать, какое количество пилотов и куда отправлять на это обучение", - пояснил он.

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Также представитель Воздушных сил отметил важность обучения инженерно-авиационного состава для обслуживания этой техники. По его словам, Минобороны работает над адаптацией аэродромов, запасных аэродромов, оперативных аэродромов для принятия самолетов.

"Авиация ВС ВСУ определилась с потребностями, которые нужны Украине в истребителях. В любом случае нужно заменять старый парк советской авиатехники, который уже работает на пределе своих возможностей. Это старые самолеты, которые мы сегодня имеем: штурмовики, бомбардировщики, истребители, самый молодой из которых - 91-го года, ровесник украинской независимости", - отметил он.

Истребители для Украины

Украина неоднократно призывала партнеров передать ВСУ современные истребители для защиты неба, однако этот вид вооружения еще не удалось разблокировать.

Президент США Джо Байден заявлял, что они не будут передавать Украине истребители F-16.

В то же время председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что они продолжат давить на администрацию Байдена в этом вопрос.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Украина получит от партнеров современные истребители нескольких типов.

Вчера стало известно, что двое украинских летчиков проходят тестирование на американской военной базе.

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