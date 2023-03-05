Американцы хотят оценить летные навыки украинцев и их готовность к освоению новой техники.

Двое украинских военных летчиков проходят тестирование на военной базе в США. Их проверяют на готовность начать обучение пилотированию истребителей F-16. Об этом каналу NBC рассказали два конгрессмена и один высокопоставленный американский чиновник.

Утверждается, что навыки украинцев проверяют на американской военной базе в Тусоне, штат Аризона. Сейчас их тестируют на специальных симуляторах. Ожидается, что вскоре на базу могут прибыть еще до 10 украинцев – США уже одобрили их приезд.

Источники издания подчеркивают, что это первый случай, когда Пентагон проводит проверку навыков украинских пилотов на американской территории.

Видео дня

"Программа заключается в оценке их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше посоветовать им, как использовать возможности, которые они имеют и которые мы им предоставили", - сказал один из собеседников издания.

При этом подчеркивается, что данная программа не является учебной и она не предусматривает полеты на настоящих самолетах. Также пока нет информации, что США пересмотрели свое решение об отказе в поставке самолетов F-16 на текущем этапе войны.

Поставка истребителей Украине – последние новости

К настоящему времени ни одна из стран-партнеров не согласилась начать поставки современных западных истребителей в Украину. Одни страны, например, Британия и Германия исключают такие поставки вовсе, другие, например, Франция, допускают такую возможность, но решение пока не приняли.

В то же время украинские чиновники уверены, что рано или поздно Запад согласится поставить Украине свои самолеты. По мнению министра обороны Алексея Резникова, Украина получит самолеты двух или трех типов.

Многие европейские лидеры отмечают, что одним из основных препятствий для поставки самолетов является длительный срок подготовки пилотов. Переобучение пилота и обслуживающего персонала с советского истребителя на американский занимает намного больше времени, чем в случае с танками и тем более артиллерией.

Вас также могут заинтересовать новости: