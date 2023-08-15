Говоря о потенциальных угрозах, он замечает, что украинские военные, закрывающие небо, безупречно делают свое дело.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов относительно возможности ударов российских оккупантов по Украине 24 августа отметил, что Украина уже привыкла к поведению своего больного на голову соседа.

"Имеем соседа, больного на всю голову... то, что они будут пытаться испортить нам праздник, - в этом странного ничего нет. Мы уже привыкли", - сказал он в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о потенциальных атаках российских оккупантов по Украине 24 августа, в День Независимости.

Он добавил, что после 24 февраля 2022 года прошел уже не один праздник и "мы проходим эти экзамены".

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"Я более чем уверен, что так же будет и 24-го. Все будет хорошо, все будет Украина", - сказал секретарь СНБО.

Также на вопрос, каким именно может быть обострение 24 августа, Данилов отметил, что украинцы ежедневно живут под угрозой ракетных ударов захватчиков.

"Мы к этому уже привыкли. Наши профессиональные военные, закрывающие наше небо, безупречно делают свое дело. С учетом того наличия средств поражения, которые мы на сегодняшний день имеем. Мы как удивляли, так и удивляем мир. Поверьте, то, что сбивают наши противовоздушные силы, - ни одна страна с таким не сталкивалась", - подчеркнул он.

Возможность атак россиян на День Независимости

Как сообщал УНИАН, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий предупредил, что на День Независимости РФ может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма.

Кроме того, сегодня, 15 августа, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российские оккупанты известны своим тяготением к "сакральным" датам, а потому День Независимости является еще одним "скрепным" поводом нанести удар по Украине.

По его словам, в этот день нужно ничего не ждать, а сделать для себя выводы, насколько важным для нас является сегодня обретение "нашей настоящей независимости на поле боя потом и кровью наших защитников".

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