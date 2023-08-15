По словам представителя, враг атакует и в те дни, когда нет атак.

Российские захватчики известны своим тяготением к "сакральным" датам, а потому День Независимости является еще одним "скрепным" поводом нанести удар по Украине.

"В этот день нужно ничего не ждать. А сделать для себя выводы, насколько важным для нас является сегодня обретения нашей настоящей независимости на поле боя потом и кровью наших защитников", - сказал на брифинге представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, украинские защитники, в том числе и бойцы Воздушных сил, будут делать то, что и всегда, - защищать Украину и ее воздушное пространство.

Видео дня

"Что День Независимости, что другой день. У нас так много прекрасных дат, которые мы отмечаем. Поэтому у врага очень много поводов по нам наносить удары. Так называемых "скрепных" приводов. Видите, а сегодня нет никакого праздника и была атака", - добавил Игнат.

Война в Украине - последние новости

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий предупредил, что на День Независимости агрессивная Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма.

В воздушных силах заявляли, что в эти дни будут более усиленно и более уверенно контролировать ситуацию, как делают и всегда. Вопросы о применении средств воздушного нападения принимаются быстро и враг может решать это оперативно - привели в боевую готовность и запустили.

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