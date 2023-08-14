РФ может несколько дней атаковать Украину ракетами, предупредили в ГУР.

На День Независимости Украины 2023 - 24 августа, агрессивная Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Obozrevatel. "Это может произойти на день раньше или на день позже. Или длиться несколько дней и несколько волн", - добавил он.

Скибицкий отмечает, что это не может удивить кого-то из украинцев и порекомендовал в случае тревоги идти в укрытие. Он подчеркнул, что День Независимости Украины - это наш самый главный государственный праздник и это мотивация для всех Сил безопасности и обороны продолжать "свою упорную и креативную работу".

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"Не в украинских городах, а на России должны тревожиться перед Днем нашей независимости, как, собственно, в любой другой день, потому что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Московия не увидит и не почувствует", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 августа, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что от врага можно ждать "чего угодно и когда угодно" и не только 24 августа на День Независимости Украины.

По его словам, эти атаки нельзя предсказать, потому что вопросы о применении средств воздушного нападения принимаются быстро, и враг может решать это оперативно - привели в боевую готовность и запустили. Игнат добавил, что в эти дни еще более усиленно будет контролироваться воздушное пространство Украины.

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