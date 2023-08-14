В Воздушных силах ВСУ отметили, что от врага можно ждать "чего угодно и когда угодно".

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос о возможных усиленных обстрелах россиянами ко Дню независимости, подчеркнул, что угроза обстрела территории Украины со стороны РФ существует ежедневно.

В эфире телемарафона Игнат отметил, что здесь вряд ли целесообразно делать какие-то предположения. Он отметил, что прямо во время общения в эфире, в небе есть 30 российских воздушных целей: беспилотники, самолеты-разведчики и истребители. Игнат подчеркнул, что от врага можно ждать "чего угодно и когда угодно".

По его словам, вопросы о применении средств воздушного нападения принимаются быстро и враг может решать это оперативно - привели в боевую готовность и запустили.

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"Мы будем, разумеется, в эти дни более усиленно и более уверенно контролировать ситуацию, как делаем и всегда. У нас каждый день это тревога, внимание, и нужно об этом помнить", - подчеркнул Игнат.

Война в Украине - ракетные удары россиян

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 августа россияне совершили несколько волн воздушных атак, в частности по Одесской области, ударными беспилотниками и крылатыми ракетами "Калибр".

Дроны россияне выпустили с юго-восточного направления, а "Калибры" - из акватории Черного моря. Всего противник применил 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 8 крылатых ракет "Калибр". По сообщению воздушных сил, удалось уничтожить все дроны-камикадзе и ракеты.

Из-за падения обломков ракет и дронов возник пожар в нескольких локациях в Одессе.

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