Кроме того, тысячи граждан Украины подверглись фильтрации.

Российские силы насильственно вывозят украинцев в Российскую Федерацию или на оккупированные территории Украины.

Об этом говорится в докладе организации Human Rights Watch.

В отчете говорится, что в Мариуполе мирным людям сказали, что они могут остаться на оккупированных территориях или уехать в Россию, но о выезде на подноконтрольную Украине территорию им следует забыть.

Відео дня:

Также в Россиию насильно вывезли некоторых жителей Харьковской области. 70-летнему мужчине из села Русская Лозовая, например, оккупанты сказали, что украинская армия убьет его за то, что он жил в оккупации.

Некоторые люди заявили, что приехали в Россию добровольно, чтобы в дальнейшем выехать в Европейский Союз.

"Законы войны запрещают российским или связанным с Россией силам принуждать украинских гражданских лиц индивидуально или массово эвакуироваться в Россию. Насильственное перемещение является военным преступлением и потенциальным преступлением против человечности и включает в себя перемещение в обстоятельствах, при которых лицо соглашается переехать только потому, что оно опасается таких последствий, как насилие, принуждение или задержание, если оно остается, и оккупирующая держава пользуется этим", - подчеркивают в отчете.

Кроме того, тысячи граждан Украины подверглись фильтрации. У жителей Мариуполя собирали биометрические данные, в том числе отпечатки пальцев, снимки лица, досматривали личные вещи и расспрашивали об их политических взглядах.

В организации подчеркивают, что процесс фильтрации носит карательный и оскорбительный характер, не имеет юридической основы и нарушает право на неприкосновенность частной жизни.

Ранее в МИД Украины заявили, что в российские семьи незаконно передали более 1000 детей из Мариуполя.

Вас также могут заинтересовать новости: