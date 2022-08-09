Оккупанты решили выкрасть не только детей-сирот, а и тех маленьких украинцев, у которых есть родители.

Во временно оккупированном Лисичанске рашисты придумали, как выкрасть детей. Страна-агрессор хочет обманом вывезти их под предлогом "обучения в закрытых школах".

Об этом УНИАН сообщили местные жители Лисичанска.

Так, к 1 сентября оккупанты решили открыть в уничтоженном ими Лисичанске всего одну школу. Рашисты разрушили почти все учебные заведения города, однако уцелело одно здание, в котором они открыли "штаб гуманитарной помощи". Именно там оккупанты снимали большинство своих пропагандистских видео, а осенья там якобы откроется новая школа.

Как рассказали местные жители, оккупанты объявили, что откроют школу уже 1 сентября. Однако дети там учиться не будут. Рашисты утверждают, что в городе якобы нет учителей, а потому школьников они решили вывезти на территорию РФ. Оккупанты заявили, что детей разместят в "закрытой школе" где-то на Кубани. Их обещают вернуть через два месяца. Родителям ехать вместе с детьми не разрешили.

Людям, которые вместе со своими детьми остались на временно оккупированной территории, не предоставляют никакой альтернативы. Других школ в городе открывать никто не планирует. По информации, рашисты собрались вывозить всех детей, чьи родители уже подали в так называемый "штаб гуманитарной помощи" заявления на обучение. Однако куда они вывезут маленьких украинцев и вернут ли их потом домой - загадка.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты хотят депортировать в РФ детей-сирот. По его словам, уже в ближайшие дни рашисты планируют вывезти еще более 100 детей, лишенных родительской опеки.

"С соответствующими намерениями в захваченные города приехала "уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ". Итак, уже на днях более 100 лишенных родительской опеки детей и детей-сирот вывезут на Россию. Россияне покидают оккупированные города без мужчин, которых принудительно мобилизуют, теперь еще и вывозят детей", – отметил Гайдай.

Однако теперь становится понятно, что рашисты решили выкрасть не только детей-сирот, а и тех маленьких украинцев, у которых есть родители.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты депортировали в РФ уже 5100 украинских детей.

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