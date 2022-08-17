На месте попадания возник пожар, там работают спасатели и медики экстренной помощи.

Оккупанты ударили по Харькову, в результате чего сообщается о 3 погибших и 10 раненых.

Так, на своей странице в Telegram председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз ударили по Салтовке.

"И снова по жилищной инфраструктуре... По предварительной информации, 2 человека погибли, 10 – пострадавших", - отметил он.

Синегубов добавил, что на месте попадания возник пожар, работают спасатели и медики экстренной помощи.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов после этого сообщил, что от удара есть трое погибших.

"На данный момент есть информация о трех погибших и десяти раненых", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в результате вечернего вражеского обстрела 16 августа произошли разрушения на территории гаражного кооператива, пострадала транспортная инфраструктура.

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