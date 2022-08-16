Информации о пострадавших жителях не поступало.

В Харькове в результате вечернего вражеского обстрела есть разрушения на территории гаражного кооператива, пострадала транспортная инфраструктура.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в своем Telegram.

"Обстреляли гаражный кооператив, разрушены и горят несколько частных гаражей. Еще пострадала транспортная инфраструктура", - написал он.

По словам мэра, о пострадавших по-прежнему информации нет.

"Надеюсь, все люди целы и невредимы", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 16 августа около 18:00 глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты снова обстреливают Харьков.

Терехов уточнил, что снова "прилетело" по Салтовскому району.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Утром Генштаб ВСУ сообщал о частичном успехе врага в направлении Сладкое – Новомихайловка в Донецкой области.

Оккупанты ведут на востоке наступление на нескольких направлениях. Противник все еще наступает вблизи Бахмута и Авдеевки. По состоянию на утро 16 августа в тех районах продолжались бои. В то же время в направлениях Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледар ВСУ отбили штурм врага.

Также ВС РФ вели массированное наступление со стороны Лисичанского НПЗ.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали уже 43 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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