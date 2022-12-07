5 декабря Россия запустила по Украине 38 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Украинские нацгвардейцы сбили российскую крылатую ракету Х-101, обстреляв ее из крупнокалиберных пулеметов и автоматов.

Как сообщает Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины в Facebook, ракету сбили бойцы мобильной огневой группы гвардейцев 27-й Печерской бригады во время массированной атаки России 5 декабря.

"Поразить летевшую на низкой высоте ракету удалось из крупнокалиберных пулеметов и обстрелом из автоматов, – говорится в сообщении. – Огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в частности для сбивания ракет и дронов-камикадзе. В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбытия воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан".

Как сообщалось, 5 декабря Россия ударила по Украине 70-ю ракетами Х-101, Х-555, "Калибр", Х-22, Х-59, Х-31П.

Массированная атака России 5 декабря

Днем в понедельник, 5 декабря, РФ осуществила восьмую массированную ракетную атаку по Украине.

Всего российские войска запустили 70 ракет, более 60 из них сбили силы ПВО Украины. Несколько ракет попали по объектам энергоинфраструктуры, из-за чего в ряде регионов применили аварийные отключения света.