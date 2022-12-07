По словам пресс-секретаря Сил обороны, сейчас у оккупантов происходит определенное "броуновское движение" имеющихся средств.

Российские военные на юге Украины продолжают переформатировать свои подразделения, а также обустраивают рубежи обороны, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас у них происходит определенное "броуновское" перемешивание того, что есть. Из личного состава, который у них сейчас имеется на южном направлении, они пытаются сформировать более мощные подразделения и отправить их на стратегические для себя направления, где им особенно горячо. Но им достаточно для того, чтобы распределить силы и частично оставить на юге. Они пытаются подтягивать и мобилизованных, которые за эти месяцы уже прошли некоторые этапы подготовки. Но в то же время мы видим их стремительное направление мыслей в сторону Крыма, потому что туда пытаются перемещать коллаборационную власть и пытаются там подтягивать расположение определенных подразделений с учетом дальнейшего использования их как дополнительных", - рассказала она.

Также спикер отметила, что враг на юге обустраивает рубежи обороны с осознанием того, что их ему потребуется несколько, учитывая тактику Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях.

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По ее словам, оккупанты понимают, что Днепр не может остановить украинскую армию, река лишь несколько сдерживает ее на определенное время. "Мы уже имеем такую практику и понимание дальнейших действий, но есть сложности, в том числе и погодные. Мы понимаем, какие из них можно использовать на пользу себе, а какие должны "поработать" по силам врага: пребывание на нашей территории в нашей зиме – это тоже плохо для них, они недостаточно оснащены, они не имеют хорошей логистики для экипировки даже своих передовых эшелонов, в частности, на юге. И то, что нами устанавливается огневой контроль над логистическими путями, усложняет им дополнительную логистику, именно поэтому они пытаются переформатировать подразделения и выискивать места их расположения так, чтобы хоть что-то можно было подтянуть в плане обеспечения войск", - сказала она.

Война в Украине зимой - прогнозы

Американская разведка прогнозирует снижение темпов боев в зимний период. По словам директора Национальной разведки США Аврил Хейнс, и украинские, и российские военные попытаются провести переоснащение и пополнить запасы для подготовки к контрнаступлению после зимы.

Также в США считают, что Россия сосредоточится на ударах по критической инфраструктуре, чтобы "заморозить" Украину и подорвать "боевой дух" в тылу.

Напротив, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин отмечает одно важное преимущество ВСУ перед ВС РФ – обмундирование. Украинское командование это может использовать, запутав врага.

Вместе с тем, как пишет The Guardian, подвоз боеприпасов на передовую замедлится из-за погодных условий.

Скептические настроения не подорвали военную поддержку Западом Украины. На седьмом заседании "Рамштайна" было принято решение помочь ВСУ с оружием, чтобы "не сбавлять темпы" в наступлениях.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что зима - на стороне украинской армии, оскольку она будет лучше оснащенной, чем российская, и продолжит подрывать российские пути обеспечения.

По мнению аналитиков Института изучения войны, зимой условия для ведения боев "будут гораздо более благоприятные для Киева, чем для Москвы", поэтому западные союзники должны этим воспользоваться.

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