На временно оккупированную часть Херсонской области прибыли дагестанские подразделения Федеральной службы безопасности России. Об этом во время брифинга заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
Отвечая на вопрос о ситуации на временно оккупированных территориях Херсонской области, он рассказал, что в Каховку и Новую Каховку оккупанты сейчас "завозят, в основном, ФСБшников".
"Отмечают, что количество личного состава военных уменьшилось, остались только наблюдательные пункты россиян, которые находятся непосредственно на расстоянии 15 километров от побережья", - сказал он.
Депутат добавил, что свои основные силы оккупанты отвели на 15-20 км вглубь Херсонской области.
"Но и техника, и эти наблюдательные пункты россиян присутствуют вдоль всего побережья. Однако начало сейчас появляться... (большее – УНИАН) количество ФСБшников. Отмечают, что эти ФСБшники из Дагестана. Дагестанские подразделения ФСБ прибыли в Херсонскую область", - отметил Хлань.
По его словам, это может указывать на дальнейшее усиление фильтрационных мер.
"Это может свидетельствовать о том, что оккупанты будут усиливать свое фильтрационное давление, как это происходило в оккупированном Херсоне", - сказал он.
Депутат отметил, что там, где оккупанты объявили принудительную эвакуацию – из города Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань и Алешки – значительная часть населения отказалась от нее и продолжает оставаться в своих домах.
"По моему мнению, усиление этого ФСБшного дагестанского состава будет именно для того, чтобы усиливать давление на людей, которые остаются в своих домах, и заставить их принудительно выезжать. Речь идет о санаториях в Скадовском и Геническом районах как временных пунктах для так называемой эвакуации", - сказал Хлань.
В дальнейшем же, добавил он, оккупанты, как и в Херсоне, "принудительно будут депортировать людей в Российскую Федерацию, в отдаленные районы".
"Я так понимаю, что сейчас оккупанты будут продолжать депортационное давление именно на левобережной части Херсонской области", - отметил депутат.
Он также подчеркнул, что оккупанты продолжают незаконное задержание и пытки жителей Херсонской области.
Ситуация на Херсонщине
Как сообщал УНИАН, 13 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что в Каховке, Таврийске и Новой Каховке уменьшается количество российских военных. Отмечалось, что в городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.
По словам президента Зеленского, сейчас на Херсонщине продолжается задержание российских солдат и наемников, которых бросили на этой территории, и обезвреживание диверсантов.
Также на деоккупированных территориях области начинается и восстановление работы органов власти, полиции и некоторых частных компаний.