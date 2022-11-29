Это может указывать на усиление оккупантами фильтрационного давления.

На временно оккупированную часть Херсонской области прибыли дагестанские подразделения Федеральной службы безопасности России. Об этом во время брифинга заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Отвечая на вопрос о ситуации на временно оккупированных территориях Херсонской области, он рассказал, что в Каховку и Новую Каховку оккупанты сейчас "завозят, в основном, ФСБшников".

"Отмечают, что количество личного состава военных уменьшилось, остались только наблюдательные пункты россиян, которые находятся непосредственно на расстоянии 15 километров от побережья", - сказал он.

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Депутат добавил, что свои основные силы оккупанты отвели на 15-20 км вглубь Херсонской области.

"Но и техника, и эти наблюдательные пункты россиян присутствуют вдоль всего побережья. Однако начало сейчас появляться... (большее – УНИАН) количество ФСБшников. Отмечают, что эти ФСБшники из Дагестана. Дагестанские подразделения ФСБ прибыли в Херсонскую область", - отметил Хлань.

По его словам, это может указывать на дальнейшее усиление фильтрационных мер.

"Это может свидетельствовать о том, что оккупанты будут усиливать свое фильтрационное давление, как это происходило в оккупированном Херсоне", - сказал он.

Депутат отметил, что там, где оккупанты объявили принудительную эвакуацию – из города Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань и Алешки – значительная часть населения отказалась от нее и продолжает оставаться в своих домах.

"По моему мнению, усиление этого ФСБшного дагестанского состава будет именно для того, чтобы усиливать давление на людей, которые остаются в своих домах, и заставить их принудительно выезжать. Речь идет о санаториях в Скадовском и Геническом районах как временных пунктах для так называемой эвакуации", - сказал Хлань.

В дальнейшем же, добавил он, оккупанты, как и в Херсоне, "принудительно будут депортировать людей в Российскую Федерацию, в отдаленные районы".

"Я так понимаю, что сейчас оккупанты будут продолжать депортационное давление именно на левобережной части Херсонской области", - отметил депутат.

Он также подчеркнул, что оккупанты продолжают незаконное задержание и пытки жителей Херсонской области.

Ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что в Каховке, Таврийске и Новой Каховке уменьшается количество российских военных. Отмечалось, что в городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.

По словам президента Зеленского, сейчас на Херсонщине продолжается задержание российских солдат и наемников, которых бросили на этой территории, и обезвреживание диверсантов.

Также на деоккупированных территориях области начинается и восстановление работы органов власти, полиции и некоторых частных компаний.

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