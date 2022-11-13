Как отмечают аналитики, Россия постарается использовать паузу в свою пользу.

Зима в Украине приведет до замедления наступления с обеих сторон. И этого, безусловно, очень хотели бы в России.

Как пишут в The New York Times, Россия, вероятно, продолжит атаковать украинские войска, базы, инфраструктуру и электросети, но произойдет замедление военного наступления с обеих сторон. По прогнозам аналитиков, зимняя пауза может продлиться до полугода. Однако от украинцев тоже ожидают действий.

Дождь, снег и мягкая почва в конце ноября замедлят передвижение обеих сторон. Затем, когда температура упадет и земля замерзнет, танкам и грузовикам будет легче передвигаться. Однако возможность сильных снегопадов и мороз могут осложнить для плохо оснащенной российской армии любое новое наступление. Поэтому от оккупантов новых широкомасштабных наступлений не ожидают.

Видео дня

Поэтому аналитики считают, что война перейдет в новую фазу. По словам официальных лиц США, Россия скорее всего усилит свои атаки на инфраструктуру, чтобы запугать украинцев. Взамен Украина может развернуть скрытую кампанию, призванную показать, что она может нанести удар в ответ даже на территории России.

"Украинцы выглядят так, будто они собираются продолжать саботаж и диверсионные атаки на русские позиции. Это точечные убийства и просто совместная диверсия на подконтрольных России территорий внутри Украины", – сказал Сет Дж. Джонс, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований.

По словам военных аналитиков, во время вероятной зимней паузы обе стороны проведут переподготовку войск и подготовятся к новому наступлению в феврале. Представители администрации Байдена заявляют, что очень важно использовать зимнее замедление для восстановления украинских оборонительных и наступательных вооружений.

По словам американских официальных лиц, из-за проблем с оборудованием и притока вновь призванных солдат, которых необходимо будет обучить, Россия, скорее всего, тоже надеется использовать зимнюю паузу для восстановления.

"Для Украины зимние условия усложнят логистику обычных операций по освоению территории, а отсутствие растительности и других укрытий сделает наступление с ограниченной бронетехникой рискованным. А для России, с деморализованными силами и плохо подготовленными позициями, зима, вероятно, станет свидетелем дальнейшего падения морального духа и значительных потерь от открытых ран", – пишут аналитики Королевского института.

Чиновник из Министерства обороны господин Каль считает, что обе стороны будут обмениваться артиллерийским огнем. Поэтому будет продолжаться, даже если ее интенсивность несколько изменится.

Война в Украине: прогноз

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозировали, что зима вряд ли остановит украинские силы на пути освобождения оккупированных территорий. ВСУ наоборот могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем осенью.

Вместе с тем, как считают аналитики британской разведки, русские перешли к обороне на большинстве участков фронта. Ситуацию для врага ухудшают и регулярные атаки ВСУ на логистические пути РФ по поставкам оружия и техники. На дефицит боеприпасов жалуются уже и сами оккупанты.

Вместе с тем оккупанты возобновили атаки на большинстве направлений на востоке страны.

Вас также могут заинтересовать новости: