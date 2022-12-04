Американская разведка уже наблюдает "определенное снижение темпов "конфликта".

Разведка США ожидает, что снижение темпов боевых действий в Украине сохранится в ближайшие несколько месяцев, и не видит признаков ослабления воли Украины к сопротивлению, несмотря на атаки на ее энергосистему и другую критически важную инфраструктуру. Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс на ежегодном форуме национальной обороны имени Рейгана, сообщает Reuters.

"Мы наблюдаем своего рода снижение темпов "конфликта"… И мы ожидаем, что это, вероятно, будет продолжаться в ближайшие месяцы", — сказала она. По ее словам, и украинские, и российские военные попытаются провести переоснащение и пополнить запасы для подготовки к контрнаступлению после зимы.

"На самом деле у нас преобладает скептицизм относительно того, будут ли россияне на самом деле готовы это сделать. Я думаю, что украинцы в этот период времени будут более оптимистично настроены", — добавила Хейнс.

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Отвечая на вопрос о последствиях атак России на энергосистему Украины и другую гражданскую инфраструктуру, Хейнс сказал, что цель Москвы отчасти заключалась в том, чтобы подорвать волю украинцев к сопротивлению, но она не была достигнута. Также она обратила внимание на тот факт, что экономика Украины очень сильно страдает от таких ударов РФ:

"Насколько это повлияет, будет зависеть от того, на что они пойдут, на что они способны, насколько устойчивой будет критическая инфраструктура, насколько мы сможем помочь им ее защитить. Экономика Украины страдает очень сильно... Очевидно, что разрушение энергосистемы будет иметь влияние и на нее".

Война в Украине - прогнозы по боевым действиям зимой

Как ранее писало издание The New York Times, зима в Украине приведет к замедлению наступления с обеих сторон. И этого, безусловно, очень хотели бы в России. Аналитики считают, что война перейдет в новую фазу. По словам официальных лиц США, Россия, скорее всего, усилит свои атаки на инфраструктуру, чтобы запугать украинцев. Взамен Украина может развернуть скрытую кампанию, призванную показать, что она может нанести удар в ответ даже на территории РФ.

Военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин считает, что фронт зимой вряд ли остановится, так как украинское военное командование может использовать одно важное преимущество перед врагом - в обмундировании.

В свою очередь, американский Институт изучения войны отмечал, что зима вряд ли остановит украинские силы на пути освобождения оккупированных территорий. ВСУ наоборот могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем в грязные осенние месяцы.

The Guardian отмечает, что с приближением зимы поставки боеприпасов, а также подвоз оружия на передовую станут медленнее. Кроме того, из-за отсутствия листьев на деревьях военным будет труднее укрыться от беспилотников противника, хотя густые облака и затруднят воздушную разведку.

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