Российские ракетные обстрелы украинской территории лишь усиливают решимость союзников помогать Украине.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин отмечает, что участники заседания в формате "Рамштайн" планируют зимой помочь Украине закрепить успехи на поле боя и овладеть инициативой.

"Мы видим, как Украина добивается успеха в битве за битвой с целью собственной обороны. В Киеве, в Харькове и теперь в Херсоне", - сказал Остин в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-7"), которое проходит в онлайн-формате.

Он напомнил, что Херсон был единственным областным центром, который России удалось временно оккупировать. "И драматические события, как украинские силы освобождают Херсон, еще больше активизировали международное сообщество", - сказал Остин.

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Он сказал, что участники Контактной группы продолжат демонстрировать единую поддержку украинской самообороны.

"Мы собираемся сохранить наш импульс во время зимы для того, чтобы Украина закрепила достижения и овладела инициативой на поле боя", - подчеркнул Остин.

"Мы собираемся сохранить наш импульс во время зимы для того, чтобы Украина закрепила достижения и овладела инициативой на поле боя", - подчеркнул Остин.

Он сказал, что украинские Вооруженные силы воюют с большой стойкостью. В частности, благодаря многим странам, которые взяли обязательства по предоставлению Украине вооружения, украинские защитники могут воевать с большими ключевыми возможностями.

Остин также подтвердил, что теперь в Украине развернуты зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны NASAMS, которые демонстрируют 100% успех в збитии российских ракет.

"Пока Россия продолжает безжалостно наносить удары по гражданскому населению и энергетической инфраструктуре, государства доброй воли продолжают стоять на стороне Украины. А российская жестокость лишь усиливает нашу решимость", - сказал Остин.

Министр обороны США напомнил о позиции президента Джо Байдена относительно того, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

"Рамштайн" -6: детали заседания по обороне Украины 12 октября

12 октября в Брюсселе состоялось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-6"). Тогда Остин заявил, что вскоре Украина получит новые системы противовоздушной обороны.

В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал о планах создания комплексной (интегрированной) системы противоракетной обороны для Украины. Эта система будет сконструирована так, чтобы обеспечивать защиту для приоритетных объектов в Украине.

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