Российские военные будут пытаться заморозить линию фронта.

С приближением зимы поставки боеприпасов, а также подвоз оружия на передовую станут медленнее. Кроме того, из-за отсутствия листьев на деревьях военным будет труднее укрыться от беспилотников противника, хотя густые облака и затруднят воздушную разведку.

Как пишет в своей статье для The Guardian юрист и бывший военный Фрэнк Ледвидж, служивший на Балканах, в Ираке и Афганистане, украинский стиль ведения войны базируется на скорости и неожиданных атаках. С наступлением холодов украинские защитники могут потерять значительную часть набранных ими темпов контрнаступления.

По его мнению, российские военные под новым командованием будут пытаться заморозить линию фронта и удержать захваченные территории под своим контролем. В то же время украинские силы, скорее всего, не смогут реализовывать прорывные операции, как это происходило в предыдущие месяцы. Хотя, как заметил Ледвидж, они неоднократно удивляли мир в прошлом.

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Бывший военный также упомянул об атаках по объектам критической инфраструктуры Украины иранскими беспилотниками. В частности, этими атаками Россия пытается уничтожить системы электроснабжения и водоканала.

"Это называют "контрценностным ударом", то есть уничтожением важных невоенных активов. Это безжалостный подход, но он достаточно согласован и преследует цель сократить волю врага к борьбе. К сожалению для России, хоть в теории это должно сработать, история гласит, что такой подход, скорее, повышает решимость оппонента по простой человеческой причине, что в войне нужно привлечь врагов к ответственности за вызванные ими несчастья. Именно это и произойдет зимой. Как сказал мой друг из Киева, "наша реакция – это холодная ненависть, а не страх", – пишет Ледвидж.

По словам юриста, Россия находится в стратегической обороне. Об этом свидетельствует и объявление Владимиром Путиным так называемой "аннексии" Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Донецкой областей. Автор заметил, что это было неявным признанием пределов катастрофической "спецоперации" РФ.

"Вот до этого предела и не дальше, – сказал он. Поэтому, кажется, не может быть и речи о широкомасштабных новых попытках захватить территории. Украинцы слишком сильны. Нет такого сектора, где Россия имела бы значительное превосходство в материальном обеспечении или живой силе, не говоря уже о традиционно желаемом перевесе сил в пропорции три к одному для проведения успешной атаки", – считает Ледвидж.

Кроме того, еще одним свидетельством того, что российская сторона не сдвинется с места, являются мобилизованные, но фактически не подготовленные пехотинцы. Такое усиление не способно проводить операции объединенных войск, которые требуют слаженных действий с применением танков, артиллерии и пехоты. При этом, украинская армия такие операции проводит.

Отмечается, что единственное, чего можно ожидать от российских пехотинцев, которые были мобилизованы на войну, – это сохранение занятых позиций. Такие прецеденты случались во время Первой мировой войны.

Ледвидж отметил, что российская армия ведет интенсивную подготовку, строя укрепленные и заминированные линии, пытаясь подготовиться к наступлению Украины. Все военные индикаторы свидетельствуют о том, что дальнейшие наступательные действия со стороны Украины будут нацелены на Крым, который в сентябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал ключом к войне.

По словам бывшего военного, пока что переход России к обороне в сочетании с приближением зимы означает, что все операции замедлятся. Кремль делает ставку на паузу, чтобы улучшить состояние своей истощенной армии. При этом Москва продолжит готовиться к операциям в следующем году.

"Но она не получит желаемого. Западная артиллерия и ракетные системы, которые получила Украина и радиус действия которых превосходит возможности российских пушек, позаботятся о том, чтобы захватчики не знали передышки в своих окопах, блиндажах и захваченных домах", – подчеркнул Ледвидж.

Война в Украине: чего ждать с наступлением зимы

Полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что зимой российская армия столкнется с массой проблем, и ей будет сложно воевать. По его словам, РФ не готовилась к зимней кампании, и теперь ей нужно обеспечить мобилизованных россиян зимней форме.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимний период может стать переломным моментом в освобождении украинских территорий, которые оккупировала Россия. Однако для этого нашей армии требуется систематическая поставка необходимых видов вооружения.

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