Фронт зимой вряд ли остановится, так как украинское военное командование может использовать одно важное преимущество перед врагом.
Как рассказал в эфире FREEDOM военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, в настоящее время ВСУ на юге, скорее всего, заняты зачисткой освобожденного правобережья и огневым воздействием российских сил на левом берегу Днепра.
Россия не выполнила ни одной поставленной цели, наоборот - Кремль постоянно менял задачи по Украине, не делая никаких выводов.
Поэтому Москва сейчас пытается по максимуму заморозить боевые действия, всячески заявляя о якобы "переговорах", отметил Левин.
"Допустим, они говорят о переговорах. Чего вы будете требовать? Уйдите из Херсона? Это же бред. Сложно говорить о каких-то целях, об общих знаменателях. Им нужно максимально оттянуть и заморозить. Кстати, мобилизованные - не та боевая сила, которая поможет вам перейти в наступление и захватить новые регионы. Просто по своей массовости это позволяет им максимально оттягивать и затягивать", - высказался военный.
Левин добавил, что поменял свою оценку того, как война будет развиваться зимой. По его мнению, фронт не остановится.
"Мне кажется, ВСУ постараются реализовать свое преимущество в обмундировании. Грех не реализовать это преимущество. Военный гений - это не упустить эти возможности. У Украины будет такая возможность... Это не значит, что будут какие-то большие прорывы, но фронт полностью не остановится. Наверняка ВСУ готовят какие-то сюпризы этой зимой", - считает Левин.
Война в Украине: что будет зимой
В ноябре ВСУ освободили от врага правобережье Херсонской области включительно с Херсоном, двумя месяцами ранее - прорвали оборону врага в Харьковской области. Несмотря на успехи украинских военных, западные военные больше всего склоняются к тому, что зимой обоим сторонам будет тяжело вести бои. В связи с чем на Западе стало больше сторонников "мирных переговоров" Украины с Россией.
Вместе с тем западные СМИ отмечают, что боевой дух украинских защитников наоборот указывает на готовность продолжать контрнаступление.
Готовность помогать украинской армии не сбавлять темпы по наступлениям зимой высказали участники седьмого "Рамштайна", в том числе глава Пентагона. Ллойд Остин считает, что зима - на стороне украинской армии, оскольку она будет лучше оснащенной, чем российская, и продолжит подрывать российские пути обеспечения снаряжением.
Поступление качественной брони для ВСУ подтвердил и министр обороны Алексей Резников: "Во время активной фазы войны мы стали де-факто независимыми в одном из важных элементов обеспечения наших воинов. Мы стараемся применять подобную стратегию везде, где это обосновано. Чтобы Украина максимально опиралась на свой потенциал и развивала его. В первую очередь – в процессе обеспечения вооружением и военной техникой".
По мнению аналитиков Института изучения войны, зимой условия для ведения боев "будут гораздо более благоприятные для Киева, чем для Москвы", поэтому западные союзники должны этим воспользоваться.