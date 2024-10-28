Каждый из этих самолетов имеет свои преимущества, актуальные для воюющей страны.

Пока самолеты F-16 и JAS 39 Gripen будут в строю, до тех пор и будут продолжаться споры по теме, какой из этих двух типов истребителей будет лучшим выбором для Украины, и однозначного ответа здесь нет. Об этом пишет издание Defence Express, анализируя публикацию от издания Business Insider, что самолеты Gripen является лучшим вариантом для воюющей Украины, чем F-16.

"В тексте приводятся аргументы о якобы безусловном преимуществе "Грипена" над F-16, но они не выдерживают на самом деле проверки логикой", - заявляют эксперты.

В частности, они анализируют аргумент о том, что JAS 39 Gripen создан именно для условий войны против России и якобы способен действовать в таких условиях, в которых F-16 не может вести свою боевую работу.

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Однако эксперты объясняют, что F-16 также создавался в условиях "Холодной войны" и постоянно совершенствуется для противодействия в том числе российской авиации. Кроме того, оба типа самолетов используют один и тот же тип основного вооружения "воздух-воздух" - ракеты семейства AIM-120 AMRAAM.

Кроме того, Business Insider указывает, что самолеты Gripen можно использовать с коротких участков трасс, фактически "в полевых условиях", а для F-16 нужны длинные взлетно-посадочные полосы и бетонные укрытия.

Однако такое сравнение тоже не является корректным, отмечают эксперты, хотя бы потому, что для самолетов Gripen тоже потребуются укрытия, чтобы уберечь их от российских ракет и "Шахедов".

Как заключают эксперты, сравнивать между собой стоит только испытанные на практике варианты - а самолеты JAS 39 Gripen прибудут в Украину только в далеком будущем. При этом стоит понимать, что и F-16, и JAS 39 Gripen, и другие типы западных боевых самолетов, одинаково нужны для ВСУ как инструменты ликвидации превосходства россиян в воздухе.

Западные самолеты для Украины - что известно

Накануне глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что Украина ведет переговоры с западными союзниками о получении истребителей Gripen и Eurofighter.

Недавно стало известно, что первая партия истребителей Mirage 2000-5, которую Франция планирует поставить Украине в начале следующего года, будет состоять только из трех истребителей. Впрочем, они смогут использовать современные управляемые авиабомбы и крылатые ракеты.

Издание The Wall Street Journal писало, что Украина, вероятно, не будет иметь полной эскадрильи истребителей F-16 до конца 2024 года. Скорее всего, такое количество самолетов Киев сможет получить к весне или лету 2025 года.

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