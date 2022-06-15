Поставка состоится в рамках обмена с Германией, которая пообещала передать Афинам взамен бронемашины Marder.

Греция может передать Украине до 30 единиц боевых машин пехоты советского образца после обмена с Германией.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает Protothema.

Поставка состоится в рамках обмена с Германией, которая пообещала передать Афинам взамен бронемашины Marder.

"На данный момент мы обмениваем небольшое количество – от 20 до 30 бронемашин - на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и одновременно укрепляем наши Вооруженные силы более новыми боевыми машинами", - сказал Мицотакис.

Как сообщал УНИАН, 7 июня Греция заявила, что задержит отправку Украине советских БМП-1 минимум на два месяца, поскольку Германия задерживает отправку в Грецию БМП Marder. Бывший министр обороны Греции заявил, что объяснений этому у него нет – кроме этого: "Олаф Шольц не хочет помогать Украине напрямую, и не хочет в этом открыто признаваться".

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