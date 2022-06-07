В Минобороны страны отметили, что речь идет как минимум о двухмесячной задержке.

Греция задержит отправку Украине советских БМП-1 минимум на два месяца, так как Германия задерживает отправку в Грецию БМП Marder.

Об этом пишет Bild со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны Греции.

Чиновник сказал, что может пройти не менее двух месяцев, прежде чем первый танк из Германии окажется на греческих островах, где сейчас находятся БМП-1.

Он привел пример, что Афины все еще ждут приглашения своего спецкомитета в Германию для проверки танков Marder. Комитет состоит из пяти-шести военных экспертов, которые проверят состояние танков и определят, какие из них брать.

Высокопоставленный чиновник Минобороны задался вопросом: "Когда Украина должна получить бронемашины в результате этого кругового обмена? Когда закончится война?"

Как отмечает издание, перед этим бывший министр обороны Греции критиковал идею обмена танками, предложенную Берлином: "Это цирк. Издевательство и над Украиной и над Грецией".

Экс-министр отметил, что, по замыслу Берлина, Греция отдает Украине старые танки с боеприпасами, а получает немного менее старые и без боеприпасов. Он отметил, что объяснений этому у него нет – кроме этого: "Олаф Шольц не хочет помогать Украине напрямую, и не хочет в этом открыто признаваться".

Кроме того, издание приводит слова греческого военного эксперта Христоса Капуциса, который заявил, что обменный номер опаснен для Украины. "Я не уверен, что украинцы будут очень рады старым БМП из Восточной Германии, потому что они — легкая мишень", - пояснил эксперт.

Он добавил, что в Греции танки не использовались бы в первой линии. Они служили лишь символическим сдерживающим фактором на островах.

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