Взамен немецких бронетранспортеров Marder Украина получит от Греции советские боевые машины пехоты типа "БМП-1А1 Восток", которым от 50 до 58 лет.

Германия передаст Греции бронетранспортеры Marder, о поставках которых договорились немецкая оружейная компания Rheinmetall и Украина в декларации о намерениях еще в марте.

Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительстве.

Напомним, канцлер Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставит Украине "танки советского производства".

Однако, по данным издания, речь идет о немецких бронемашинах, на которые компания Rheinmetall подала заявку на экспорт в Украину в Федеральный совет безопасности еще 22 апреля.

"С сегодняшней сделкой по Marder для Украины, наконец, закончены обсуждения", - сказал источник в правительстве, добавив, что Шольц хотел "положить конец утомительным спорам о бронетранспортерах".

Именно поэтому, по его словам, из Германии вывозятся все еще функционирующие Marder, чтобы они больше не были доступны для Украины.

Вместо этого около 100 советских боевых машин пехоты типа "БМП-1А1 Восток" должны отправиться из Афин в Украину. Это боевые машины пехоты со складов, которые Германия продала Греции в начале 1990-х годов по цене в 50 тыс. немецких марок (около 25 тыс. евро) каждая. Возраст БМП составляет от 50 до 58 лет.

Эти советские машины почти не использовались, некоторые из них были перепроданы из Греции в Ирак и Египет или используются в качестве учебных мишеней в военных маневрах.

Также Bild стало известно, что объявленная в настоящее время сделка находилась в офисе канцлера с 28 февраля, и она могла быть проведена не с Грецией, а с Болгарией. София предложила Германии быстро поставить Украине 90 боевых БМП-1 в обмен на 90 Marder из Германии, но Берлин не одобрил ее.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о передаче Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM. После этого глава МИД страны Анналена Бербок уточнила, что на поставки ППО уйдут месяцы.

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