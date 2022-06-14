По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, для завершения войны Украине нужен паритет тяжелого оружия. Однако Олег Жданов видит и другие потребности ВСУ.

Есть определенные сомнения, что те масштабные заявки на получение оружия, которые озвучивает Киев, будут удовлетворены западными партнерами. Это понимают и политические лица в руководстве Украины. Поэтому специально завышают потребности, чтобы получить оптимальное количество.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в своем Telegram- канале.

По его словам, зато украинские военные не пытаются просчитать действия союзников и озвучивают истинные потребности.

Однако, как отмечает Жданов, проблема не только в том, что у Украины нет тяжелых вооружений в нужных количествах, а и в том, что у ВСУ есть нехватка вышколенной, боеспособной пехоты.

"Несмотря на многочисленные заявления чиновников о 700 тысячах силовиков, которые защищают Украину, далеко не все из них являются боевым составом. Поэтому и снимают с фронтов, где только успокоилось, боевые части и бросают на Луганщину, заменяя их отрядами ТРО. Однако последние часто не имеют нужной выучки и, нередко, мотивации. И по этой же причине наши контрнаступления на разных участках ведутся явно недостаточными силами", - отметил он.

Поэтому, по словам Жданова, самая главная задача для ВСУ сейчас – "создать и вышколить мощный пехотный резерв, который станет гарантом успеха наших контрударов, когда придется отвоевывать нашу землю".

Напомним, накануне советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил количество вооружений, в которых нуждается Украина для победного окончания войны: 1000 гаубиц калибра 155-мм (имеем где-то около 150 различных типов), 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники, 1000 дронов.

Вместе с тем советник министра обороны Украины Юрий Сак озвучил другое нужное количество РСЗО - 100.

Отметим, что все надежды украинские чиновники возлагают на 15 июня, когда в Брюсселе состоится встреча контактной группы "по вопросам обороны Украины".

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