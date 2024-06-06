Свитан убежден, что очень необходимо, чтобы такими ударами по России занимались Воздушные силы, а не спецслужбы.

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что НПЗ в Ростовской области очень важны для российской армии, ведь это основной производитель дизельного топлива.

"Горючее - это кровь армии. Ростовская область - это то место откуда оккупанты заходят на Донетчину, Луганщину - то есть основной тыловой регион. Делом времени было, когда санкции Малюка еще раз до этого НПЗ доберутся. Там было несколько ударов по этому заводу. Россияне быстро его восстанавливали, однако после этого удара, скорее всего, он надолго станет на ремонт", - отметил полковник запаса ВСУ в комментарии 24 Каналу.

Он убежден, что очень необходимо, чтобы такими ударами по России занимались Воздушные силы, а не спецслужбы, например ГУР и СБУ. По его мнению, на самолетах может быть более мощное вооружение, однако даже такие беспилотники можно передать в ведомство Воздушных сил.

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"Эта работа должна масштабироваться. Должна быть работа для ВСУ, для Воздушных сил, потому что летчикам и инженерно-техническому составу гораздо проще обслуживать дальние стратегические беспилотники. У СБУ же здесь своих задач хватает", - добавил он.

Удар по НПЗ в Ростовской области - детали

В ночь на четверг, 6 июня, в Ростовской области России прогремела серия взрывов. Впоследствии стало известно об атаке на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Как сообщали ростовские паблики и губернатор области Василий Голубев, по Новошахтинскому НПЗ ударили дроны. В результате этого на заводе возник пожар. Спасатели начали тушить пламя не сразу из-за угрозы новых ударов.

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