Сергей Дейнеко еще в прошлом году считал, что осенью 2023-го ВСУ одержат победу. С тех пор он не менял своего прогноза.

Война с Россией продлится до осени 2023 года. В октябре или ноябре ВСУ выгонят оккупантов из Украины и освободят все захваченные территории.

Такой прогноз голова Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко дал еще в 2022-м. С тех пор он не менял своего мнения, о чем стало известно из интервью "Украинской правде".

В разговоре с журналистами руководитель заявил: "Я еще в прошлом году, где-то в октябре, сделал прогноз, что мы победим в этом году, в октябре-ноябре, не позже. Я пока его не меняю".

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По словам Дейнеко, он пытается во всем искать позитив и не принимает никаких врачебных препаратов: "Просто себя нельзя жалеть. И если кто-то скажет, что ему не страшно — не верьте, страшно всем. Мы вот были в Бахмуте. Страшно? Страшно. Громыхает. Просто ты командир, ты не имеешь права показать свой страх".

Прогнозы насчет окончания войны России против Украины

По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, боевые действия не завершатся через год. Россия готова продолжать бросать своих людей на погибель и не собирается останавливаться.

Руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в октябре 2022-го заявил, что до конца лета ВСУ выйдут на границы 1991 года. После этого война закончится поражением РФ. Недавно он подтвердил актуальность своего прогноза.

Как заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский, "конфликт будет длиться долго". В плане отношений между украинским и российским народами он займет десятки лет.

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