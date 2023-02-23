Министр обороны Британии считает, что президент РФ Владимир Путин не собирается останавливаться в войне.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что война России против Украины может длиться не менее года. Но президент РФ Владимир Путин уже проиграл.

Об этом Уоллес сказал в интервью для LBC. В частности, на вопрос, придется ли через 12 месяцев снова сидеть и обсуждать войну, британский министр ответил: "Я думаю, что мы будем".

"Я думаю, что Россия продемонстрировала полное пренебрежение не только к жизням народа Украины, но и к ее собственным солдатам. Вы знаете, мы сидим здесь 12 месяцев и 188 тыс. российских солдат убиты или ранены в результате этого катастрофического просчета и агрессии президента Путина", - сказал Уоллес.

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"И вы знаете, когда кто-то переступает черту, и они думают, что это нормально поступать так в отношении собственных людей - управлять мясорубкой в армии, то, я думаю, что он не собирается останавливаться", - сказал Уоллес.

Он добавил, что Путин уже потерпел провал в его цели оккупировать всю Украину, когда 97% его армии уже задействовано в войне, а две трети его танков уже уничтожены.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на фронте сейчас находится 90% всех мобилизованных россиян. Россияне также исчерпали более чем 60% резервы техники, находившейся на долгосрочном хранении. По его словам, Украину с середины и до конца весны ждут решающие бои, и это станет переломным моментом в войне.

В октябре 2022 года Буданов заявлял, что боевые действия на территории Украины должны закончиться в конце весны - к лету 2023 года. Для начала ВСУ выйдут на границы Украины в 1991 году. Сегодня, 23 февраля 2023 года, он заявил, что не отходит от своих прогнозов: к лету боевые действия должны завершиться.

Аналитики ISW также отмечают, что России не хватает боевой мощи и ресурсов, необходимых для поддержки ее новых наступательных операций в Украине. В наступлении, которое россияне начали на нескольких направлениях в начале февраля, они пока не достигли значительных успехов, однако их личный состав и ресурсы продолжают истощаться. В ISW также цитируют заявление главы ГУР Кирилла Буданова, который отметил, что российское наступление настолько неэффективно, что его почти незаметно.

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