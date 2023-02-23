Он заявил, что не отходит от своих прогнозов: до лета боевые действия должны завершиться.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов неоднократно говорил, что до конца лета 2023-го ВСУ выйдут на границы 1991 года и война закончится.

Так что у него в интервью "Украинской правде" спросили, все ли идет по плану, не изменились ли его прогнозы. Глава ГУР при Минобороны сказал:

"Даст Бог, все шансы для окончания войны нашей победой с возвращением всех наших границ образца 91-го года у нас есть. Это мои мнения и оценки. От них я никуда не отхожу".

Также Буданов назвал главного героя за год полномасштабной войны - это украинский народ. А вот выделить одну самую успешную операцию за эти 12 месяцев он не смог.

Прогноз Буданова по войне

Напомним, 29 октября 2022 года Буданов прогнозировал, что операция по деоккупации Херсона продлится до конца ноября. Так и случилось, город освободили 11 ноября.

18 октября Буданов заявлял, что боевые действия на территории Украины должны закончиться в конце весны - до лета 2023 года. Для начала ВСУ выйдут на границы Украины в 1991 году.

В декабре начальник ГУР МО также заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

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