Россия должна выйти из этой войны максимально ослабленной, считает Квасьневский.

Война в Украине будет продолжаться годы, но отношения между россиянами и украинцами не станут лучше в течение ближайший десятилетий.

Такое мнение в интервью Rzeczpospolita озвучил 13-й президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский.

По его мнению, "конфликт будет длиться долго". На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о десятках лет, он ответил: "В смысле конфликта между народами – да".

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"Это вопрос поколений. Война на годы, конфликт на поколения. Война закончится каким-то перемирием, соглашением, а конфликт между россиянами и украинцами, уровень ненависти, которую спровоцировал Путин, таков, что для установления мира потребуются поколения", – считает он.

Бывший президент Польши также подчеркнул, что "Россия должна выйти из этой войны настолько ослабленной", чтобы не было необходимости обращать внимание на ее согласие или несогласие в отношении вопросов вроде вступления Украины в НАТО.

Квасьневский также прогнозирует, что после войны Украина станет самой сильной армией Европы.

Летом он прогнозировал, что российский диктатор Владимир Путин боится поражения в Украине, однако победить тоже не сумеет, поэтому войну будет растягивать на месяцы.

Окончание войны в Украине - прогнозы

В октябре глава украинской разведки Кирилл Буданов прогнозировал, что зимой война стихнет, а уже весной Украина освободит свои территории. В декабре он прогнозировал, что Украина вернет временно оккупированный Крым военной силой и дипломатией.

В ГУР МО объясняли, что озвученные им прогнозы базируются на разведданных, анализе обстановки на поле боя и международной ситуации.

В начале года он заявил, что Россия в 2023 году сосредоточится на полной оккупации Донецкой и Луганской областей, а также сказал, что Украина "должна сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой".

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ранее озвученные прогнозы, что украинские защитники смогут выйти на границы 1991 года к лету, уже не являются актуальными. По его мнению, горячая фаза войны в Украине может закончиться к осени. При этом аналитики ISW предполагали, что осенью, во время масштабных совместных учения России и Беларуси, возрастет угроза для Украины со стороны РБ.

Генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что в 2023 году война между Россией и Украиной станет более ожесточенной.

А аналитики британской газеты Financial Times считают, что Россия пытается перегруппироваться и готовится к затяжной войне, так что боевые действия будут продолжаться весь год.

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