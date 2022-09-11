Он не посетил "концерт на костях" в Мариуполе, где должен был появится, и никто не знает, куда пропал боевик.

"Глава" так называемой "ДНР" Денис Пушилин исчез. Он не посетил "концерт на костях" в Мариуполе, где должен был появиться. И теперь никто не знает, где находится марионетка Кремля.

Такой информацией поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в личном Telegram-канале.

"Наши источники подтверждают, что местонахождение Пушилина неизвестно. Он должен был быть в Мариуполе на концерте на костях [на фоне разбомбленного оккупантами драмтеатра, где погибло от 300 до 600 человек]. Затем вместе с [гауляйтером Мариуполя] Иващенко ехать в сторону побережья (знаем куда). Но что-то пошло не так. А где Пушилин, никто не знает. Как интересно складывается", — написал Андрющенко.

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Напомним, вчера "24 канал" со ссылкой на источник в разведке сообщал, что Пушилин сбежал из Донецка. В каком направлении он отправился, неизвестно, но вариант здесь один — в Россию. Андрющенко частично подтвердил данные СМИ.

"24 канал" со ссылкой на тот же источник также рассказывал, мол, ВСУ вошли на территорию Донецкого аэропорта. Информация об этом от официальных лиц с украинской стороны пока не поступала.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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