Противник укрепляет фортификационное оборудование второго и третьего рубежей обороны.

Российские войска установили укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций вблизи мостов через Северокрымский канал.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Южнобугском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны. Противник принимает меры по совершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны. Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенных вблизи мостов через Северо-Крымский канал", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты усилили свою группировку войск на Новопавловском направлении. Враг также пытается закрепиться в районе Святогорска и ведет обстрелы по большинству населенных пунктов на линии соприкосновения.

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