Появилось еще одно видео, как реактивные системы залпового огня HIMARS бьют по российским оккупантам на запорожском направлении.
Ролик опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
"А вот так выглядит боевая работа высокоточных HIMARS ночью по разным целям одновременно. Запорожское направление. Оккупанты, ждите еще", – говорится в подписи к видео.
Ранее Генштаб показал боевую работу HIMARS днем.
Напомним, 23 июня министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии реактивных систем залпового огня HIMARS из США. Первый транш, по открытым данным, включал четыре единицы РСЗО.
В тот же день Вашингтон заявил о передаче Украине дополнительных HIMARS.
РСЗО HIMARS: что известно
РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.
Также система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.