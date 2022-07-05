РСЗО HIMARS уже бьют российских оккупантов / скриншот

Появилось еще одно видео, как реактивные системы залпового огня HIMARS бьют по российским оккупантам на запорожском направлении.

Ролик опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"А вот так выглядит боевая работа высокоточных HIMARS ночью по разным целям одновременно. Запорожское направление. Оккупанты, ждите еще", – говорится в подписи к видео.

Ранее Генштаб показал боевую работу HIMARS днем.

Напомним, 23 июня министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии реактивных систем залпового огня HIMARS из США. Первый транш, по открытым данным, включал четыре единицы РСЗО.

В тот же день Вашингтон заявил о передаче Украине дополнительных HIMARS

РСЗО HIMARS: что известно

РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Также система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

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