Реактивные системы сейчас задействованы на запорожском направлении.

Появилось еще одно видео, как реактивные системы залпового огня HIMARS бьют по российским оккупантам на запорожском направлении.

Ролик опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"А вот так выглядит боевая работа высокоточных HIMARS ночью по разным целям одновременно. Запорожское направление. Оккупанты, ждите еще", – говорится в подписи к видео.

Ранее Генштаб показал боевую работу HIMARS днем.

Напомним, 23 июня министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии реактивных систем залпового огня HIMARS из США. Первый транш, по открытым данным, включал четыре единицы РСЗО.

В тот же день Вашингтон заявил о передаче Украине дополнительных HIMARS.

РСЗО HIMARS: что известно

РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Также система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

Вас также могут заинтересовать новости: