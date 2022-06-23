Министр обороны Украины обещает российским оккупантам "горячее лето" на поле боя.

В Украину прибыли из США первые реактивные системы залпового огня HIMARS.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в микроблоге Twitter.

"HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу Ллойду Остину за эти мощные орудия. Лето будет горячим для русских оккупантов. И последним для некоторых из них", - заявил Резников.

HIMARS - американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.

Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки до конца июня обещали передать Украине реактивные системы залпового огня HIMARS уже через несколько недель можно будет применять на поле боя. В частности, речь шла о первых четырех РСЗО. Позже стало известно, что США могут передать Украине еще четыре таких средства.

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