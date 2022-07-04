Американская РСЗО существенно помогает защитникам Украины.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал кадры, как реактивные системы залпового огня HIMARS уничтожают фашистов на Запорожском направлении.

"Боевая работа HIMARS. Запорожское направление. Хорошо, быстро, точно", - говорится в заметке Генштаба на странице в Facebook.

Заметим, что защитники Украины денацифицировали уже более 36 000 российских захватчиков.

В Пентагоне сообщили, что Украина получит дополнительную партию HIMARS.

ВСУ ранее показали эффектные кадры ударов по позициям оккупантов, которые были сделаны с помощью РСЗО HIMARS.

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