Генеральный штаб ВСУ обнародовал кадры, как реактивные системы залпового огня HIMARS уничтожают фашистов на Запорожском направлении.
"Боевая работа HIMARS. Запорожское направление. Хорошо, быстро, точно", - говорится в заметке Генштаба на странице в Facebook.
Заметим, что защитники Украины денацифицировали уже более 36 000 российских захватчиков.
В Пентагоне сообщили, что Украина получит дополнительную партию HIMARS.
ВСУ ранее показали эффектные кадры ударов по позициям оккупантов, которые были сделаны с помощью РСЗО HIMARS.
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