В Пентагоне отметили, что вооружение поможет Украине защитить демократию.

США передадут Украине дополнительный пакет военной помощи. Киев получит всего 450 миллионов долларов.

Об этом заявил спикера Пентагона Джон Кирби.

"Соединенные Штаты анонсируют дополнительные 450 миллионов долларов военной помощи как часть нашего обязательство в помощи Украине защитить свою демократию перед лицом неспровоцированной агрессии России", - говорится в сообщении.

При этом Кирби указал, что пакет военной помощи включает оружие и военное оборудования, в том числе:

высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS;

десятки тысяч боеприпасов для артиллерии;

патрульные корабли для защиты украинского побережья и водных путей.

Как ранее сообщал УНИАН, 15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1 миллиард долларов.

Пакет помощи включает: управляемые снаряды для РСЗО, 18 гаубиц M777 и 36 тысяч снарядов к ним, две дополнительные противокорабельные системы Harpoon для безопасности на побережье, тысячи приборов для защищенного радиосвязи и приборов ночного видения и других оптических приборов.

Кроме того, объявлено о выделении 225 миллионов долларов на гуманитарную помощь населению.

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