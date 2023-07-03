В течение суток на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло более 30 боевых столкновений.

Украинские военные продолжают отражать очередные атаки и попытки наступлений российских оккупантов на Восточном фронте. Враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутскому, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои.

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток произошло более 30 боевых столкновений на этих участках фронта.

В частности, на Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались наступать юго-восточнее Орехово-Васильевки и западнее Бахмута.

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"На Марьинском направлении, несмотря на вражеские авиационные удары и огонь артиллерии, наши защитники отбили все 14 атак противника в районе города Марьинка", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, на Запорожском и Херсонском направлениях российские террористы пока только отбиваются и сосредоточены на недопущении продвижения украинских войск.

В то же время, отмечается, что российские войска, которые проходили подготовку на белорусских полигонах, начали перемещение для дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

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По обновленным данным Генштаба, общие боевые потери противника с начала полномасштабной войны ориентировочно составили 230 тыс. 260 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 600 оккупантов.

Также за прошедшие сутки было уничтожено пять танков, 11 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских систем, четыре РСЗО, одно средство ПВО, 16 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Сегодня в Институте изучения войны сообщил, что украинские военные на шести участках фронта проводили контрнаступательные операции и добились успехов.

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