Украинские военные ликвидировали группу российской частной военной кампании "Вагнер".
Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
"Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали группу ЧВК "Вагнер" ("Лига")", - говорится в сообщении.
"Кровавый "бизнес" этих вражеских наемников сегодня лопнул", - заявили в Генштабе.
Как сообщал УНИАН, по данным британской разведки, оккупанты использовали "вагнеровцев" для усиления сил на передовой, а также восполнения нехватки личного состава.
Ранее глава Минобороны Алексей Резников назвал количество населенных пунктов, которые нужно вызволить из оккупации.