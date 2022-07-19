В Генштабе ВСУ заявили, что "кровавый бизнес" вражеских наемников сегодня "лопнул".

Украинские военные ликвидировали группу российской частной военной кампании "Вагнер".

Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали группу ЧВК "Вагнер" ("Лига")", - говорится в сообщении.

"Кровавый "бизнес" этих вражеских наемников сегодня лопнул", - заявили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, по данным британской разведки, оккупанты использовали "вагнеровцев" для усиления сил на передовой, а также восполнения нехватки личного состава.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников назвал количество населенных пунктов, которые нужно вызволить из оккупации.

Вас также могут заинтересовать новости: