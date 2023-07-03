Уничтожены за минувшие сутки, в частности, один вражеский вертолет, 32 артсистемы и немало танков.

За прошедшие сутки уничтожено 600 российских оккупантов, которые пришли на украинскую землю, а с начала полномасштабного вторжения ликвидировано уже около 230 260 врагов.

Также за сутки уничтожено много техники противника, в частности, 11 боевых бронированных машин, 5 танков, 32 артиллерийских системы, 1 вертолет, 1 средство противовоздушной системы и 4 реактивные системы залпового огня, сообщил Генштаб ВСУ в понедельник утром, 3 июля.

Кроме того, уничтожено еще 16 беспилотников оперативно-тактического уровня, 3 крылатые ракеты, 7 единиц спецтехники и 18 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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Также сегодня утром в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения живой силы противника, а ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения вражеского личного состава, пункт управления, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 средства ПВО.

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Как сообщал УНИАН, в Генеральном штабе ВСУ отметили, что в Украине на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами, в течение суток произошло 39 боевых столкновений.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью 3 июля российские оккупационные войска совершили очередную атаку иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Зафиксированы пуски 17 дронов.

В южных, восточных и центральных областях работала противовоздушная оборона. Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 13 ударных беспилотников, а остальные - не достигли своих целей.

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