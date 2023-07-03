Украинские воины добились успехов на нескольких участках фронта, поделились американские аналитики.

В воскресенье, 2 июля, украинские военные на шести участках фронта проводили контрнаступательные операции.

Защитники Украины на этих участках добились успехов, сообщил в своем отчете американский Институт изучения войны (ISW). "Министерство обороны России и другие российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные действия на Лиманском направлении, в районе Бахмута, на участке Авдеевка - Донецк, на западе Донецкой области, на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на Западе Запорожской области", - отметили аналитика.

По сведениям спикера Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, которые он обнародовал 2 числа, наши воины продолжали двигаться вперед на флангах возле Бахмута. Кроме того, один из российских военных блогеров сообщил, что украинские воины под городом - юго-западнее Клещеевки - имеют успехи.

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Вечером 2 июля Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредотачивал главные усилия на Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях. По его данным, там в течение суток произошло более 28 боев.

В этот же день замминистра обороны Анна Маляр заявила, что наши защитники ведут тяжелые бои, но постепенно продвигаются вперед на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский 10 июля подтвердил, что контрнаступление Украины началось. Уже были освобождены ряд населенных пунктов, в том числе село Ровнополь Донецкой области.

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