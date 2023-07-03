Снайперская группа ловила захватчиков в городе.

Снайперы Сил специальных операций эффективно отработали по российским оккупантам в районе Бахмута Донецкой области.

Видео меткой работы снайперской группы показала пресс-служба ССО . На кадрах видно, что пули "ловили" оккупантов в городском массиве.

"Каждый выстрел точно в цель! В районе города Бахмут снайперы ССО уничтожают живую силу противника. На видео кадры работы воинов Сил специальных операций в городских условиях", - говорится в сообщении.

Ситуация в Бахмуте

ВСУ продолжают освобождать украинскую территорию. Вчера вечером представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что ВСУ имеют успехи на южных и северных флангах возле Бахмута - там наши защитники создают врагу самые большие проблемы.

Также он указал, что по итогу активных боев за город-крепость, положение дел на Бахмутском направлении изменилось - теперь инициативу удерживают ВСУ.

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