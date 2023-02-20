Он отметил, что украинские военнослужащие эффективно обучаются работе с западным оружием.

Генерал Дэвид Петреус, который в 2011-2012 годах возглавлял ЦРУ, считает, что Вооруженные Силы Украины смогут отбросить российские войска еще дальше этим летом, в случае поставок оружия и наличия правильной стратегии.

Для успеха потребуется успешная общевойсковая война, сказал Петреус корреспонденту CNN на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. "Вы можете заставить врага рухнуть - и это возможно этим летом, по крайней мере, локально - и, надеюсь, достаточно, чтобы перерезать тот сухопутный мост, который Россия установила", - сказал Петреус.

В таком случае Украина сможет начать изоляцию Крыма и разделить российские силы. Если удастся разрушить мост через Керченский пролив, ВСУ смогут действительно изолировать силы РФ. Сочетание этого сценария с использованием HIMARS приведет к "совершенно другой динамике", добавил он.

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Петреус отметил, что украинцы обучаются обращению с западным оружием с поразительной скоростью. "Даже когда они возвращаются в казармы после очень долгого тренировочного дня, они читают пособия. Они хотят вернуться в бой, вернуться к защите своих семей", - сказал он.

Контрнаступление Украины: прогнозы

Недавно Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине понадобится еще несколько месяцев для подготовки к началу крупного контрнаступления.

Аналитики американского Института изучения войны считают основной причиной задержки нового наступления задержки поставок западного оружия Украине.

The New York Times называет наиболее вероятным направлением нового наступления ВСУ Мелитополь в Запорожской области.

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