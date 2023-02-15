Сроки начала украинского наступления упираются в необходимость дождаться западной техники с обученными экипажами.

Украине потребуется еще несколько месяцев, чтобы подготовиться к началу большого контрнаступления ВСУ и освобождению оккупированных Россией территорий. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "Укринформу".

Он пояснил, что обещанные Западом танки и другая техника появятся в Украине не сразу, а спустя какое-то время - именно потому, что предстоит обучить экипажи.

"Техника не может зайти [в Украину] просто так. Наши экипажи – неважно, артиллерийские, танковые, на "Брэдли", на "Мастифах" или на "Страйкерах", – должны подготовиться. И не просто как сам по себе экипаж, но во взаимодействии, в составе целого подразделения, например танкового батальона", – пояснил министр.

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По словам Резникова, именно в сроки обучения экипажей и прибытия техники упирается возможность начала нового масштабного наступления украинской армии.

"Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события", – заявил он.

Поставки западных вооружений в Украину

В течение декабря-февраля Украина получила обещания со стороны Запада о поставке большого количества бронированных боевых машин и других вооружений, но главное – боевых танков западного образца. Прибытие большого количества техники из США уже заметили в европейских портах.

Как ожидается, первые западные танки прибудут в Украину уже в марте. Сейчас же идет обучение украинских экипажей для этих машин сразу в нескольких странах Европы.

Между тем Украина до сих пор не получила некоторые виды вооружений, которые критически важны для проведения масштабного наступления. В частности Запад отказывается поставлять дальнобойные ракеты, которые позволили бы нарушить российскую логистику на глубину в несколько сотен километров.

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