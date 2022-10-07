Глава Луганской ОВА рассказал, что надо сделать несколько шагов, чтобы наладить жизнь людей, живших долгое время в оккупации РФ.

Восстановить отношения с жителями Луганска и других городов, которые с 2014 года под российской оккупацией будет очень сложно. Для того, чтобы на 100% все было хорошо, нужно сорок лет, как по Библии, - перерождение двух поколений.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай в интервью УНИАН.

"Это сложный, конечно, вопрос. И это тяжелая будет история восстановления отношений. В короткой перспективе, понятно, нет сорока лет, и надо сделать несколько шагов", - уверен Гайдай.

Первый – однозначно нужно сделать то, что не было сделано с 2014 года – полностью закрыть все телеканалы и радиоканалы, которые вещают с территории России, пропаганду полностью выключить.

Второе – не повторять 2014 год еще и в плане работы с коллаборантами. Все коллаборанты, все помощники их и помощники оккупационных властей, все руководители, которые добровольно пошли на сотрудничество, все должны понести ответственность, причем максимальную, чтобы неповадно было не то, что кому-то соседям или детям, чтоб даже внукам их неповадно было.

"И никаких вообще пощад в этом плане. У нас демократическое государство, расстрелы у нас запрещены, но максимальные сроки до пожизненного – абсолютно возможная история. Это очередной момент", - отметил Гайдай.

Третье - это ассимиляция. Нужно разрабатывать программы, нужно доплачивать учителям и врачам, которые будут приезжать с других регионов Украины.

"Полностью проукраинских, патриотов, которые будут с определённой индексацией зарплаты, чтобы был стимул людям бросать свои дома и приезжать в Луганскую область, чтобы таким образом происходила ассимиляция. Размещать подразделения Национальной гвардии, военные бригады, которые будут приезжать со своими семьями, дети будут ходить в одинаковые школы, в одинаковые садики, и таким образом мы быстрее сделаем ассимиляцию, но все равно мы это не сделаем ни за полгода, ни за год, ни за два", - предупреждает Гайдай.

Он привел пример: 13-14-летние подростки, которые в 2014 году попали и остались в оккупации, потому что родители приняли решение остаться, потому что разные у всех истории, через семь лет наши сотрудники СБУ ловили диверсионные группы, в которых были парни по 21-22 года.

"То есть за семь лет им настолько промыли мозги, что они уже пришли убивать нас в Луганской области", - поделился Гайдай.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, как ВСУ будут освобождать Донецк и как должна происходить "зачистка" Донбасса. Жданов считает, что нужно поступить по опыту международного права: на этих территориях создать временные комиссии, которые будут выполнять роль местных советов.

Ситуация на Донбассе: главное

Украинские защитники начали освобождать Луганскую область.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще идут боевые действия. Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск.

По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, после Лимана ВСУ освободят Кременную. А дальше войска могут двинуться в сторону "треугольника" городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное.

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