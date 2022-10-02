По его словам, нет никакой причины, чтобы проект строительства нового флота для Украины сорвался.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Украине должна быть создана полноценная база для обслуживания и строительства кораблей.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Важные события произошли сегодня в Турции. В рамках визита первой леди Украины, руководителя Офиса президента и других наших представителей. В присутствии Елены был спущен на воду первый корвет для нашего государства из тех, что должны быть построены турецкой стороной. Корвет "Гетьман Иван Мазепа", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что строительство корвета началось еще в 2021 году и в определенное время оно будет завершено.

"Считаю очень символичным, что он получил именно такое имя. Несмотря века российской лживой пропаганды, историческая правда и справедливость все равно побеждают. И нет никакой причины, чтобы сорвался наш проект строительства нового флота для Украины. Мы реализуем все намеченные планы. Наша цель - это создание в Украине полноценной базы для обслуживания и строительства кораблей", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2021 года Турции состоялась закладка киля корабля класса "корвет" для Военно-морских сил Украины.

Корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле при участии делегации Минобороны Украины во главе с командующим ВМС Вооруженных сил Украины.

В целом строительство корвета типа Ada продолжалось с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям только после постройки части секций и корпуса проводится торжественная церемония закладки киля корабля.

Сегодня, 2 октября, в ВМС Украины сообщили, что в Стамбуле на военной верфи предприятия Istanbul Naval Shipyard состоялась церемония спуска на воду первого корвета Ada MILGEM, который строится по заказу ВМС ВСУ. В церемонии спуска боевого корабля с наименованием "Гетьман Иван Мазепа" принял участие командующий украинскими ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа.

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