По его словам, при наличии возможностей украинские войска могут войти в город.

В Донецке особой проблемы нет - там нет российских войск. Российские гарнизоны в основном сосредоточены по промзонам. В августе 2022 года ВСУ выходили на высоты под Донецком и наносили огневое поражение по скоплениям техники. При наличии возможностей украинские войска могут войти в город.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в новом выпуске программы "Аргумент" на YouTube-канале УНИАН.

Второй вариант, по мнению Жданова, для освобождения Донецка и других больших городов на Донбассе, которые уже длительное время находятся под российской оккупацией - это обход, взятие в кольцо и тактика истощения.

"Мы можем двигаться между городами, а города просто брать в осаду и вынуждать противника капитулировать или уходить заранее, чтобы не попасть в окружение. Вариантов много. Вопрос лишь в наличии резервов и возможностях Вооруженных сил Украины", - отметил эксперт.

Что касается зачистки региона от колаборантов, вражеских ДРГ и других врагов Украины, то Жданов считает, что нужно поступить по опыту международного права: на этих территориях создать временные комиссии, которые будут выполнять роль местных советов.

"При этих комиссиях создать юридические отделы, которые будут определять амнистию. Все население должно пройти через эти комиссии. Те, кто совершал преступление и брал в руки оружие - без вариантов должны уходить вместе с российскими войсками на территорию РФ, или же им придется нести уголовную ответственность за совершенные преступления. А основное население, которое жило в оккупации и не совершало преступления - для них никаких проблем не будет. Комиссия амнистирует этого человека, ему выдадут документы государства Украины и он дальше продолжит свою жизнь", - считает Жданов.

В остальном, по словам эксперта, будет работать контрразведка.

"Для нас главное выйти на государственную границу и укрепить ее, чтобы сделать невозможным другие попытки вторгнуться в Украину. А со внутренним порядком, думаю, мы разберемся", - подытожил Жданов.

Ситуация на Донбассе: главное

Украинские защитники начали освобождать Луганскую область.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще идут боевые действия. Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск.

По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, после Лимана ВСУ освободят Кременную. А дальше войска могут двинуться в сторону "треугольника" городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное.

В Пентагоне отметили важность деоккупации Лимана. Как сообщил Министр обороны США Ллойд Остин, город располагался поперек линий, которые рашисти использовали для переброски войск и техники на юг и запад. Отсутствие этих маршрутов создаст сложности для врага.

Как рассказал полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан, украинская разведка уже успешно заходит в Донецк. Россияне и местные сепаратисты в шоке от наглости украинцев.

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